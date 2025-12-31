নিয়োগ

পটুয়াখালী জেলা পরিষদে ৫ ক্যাটাগরির পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পটুয়াখালী জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত সাতটি পদে জনবল পুনর্নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের পাঁচ ক্যাটাগরির পদে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)

২. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী-কাম মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইংরেজি প্রতি মিনিটে ৪০ শব্দ ও বাংলা প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দ টাইপ করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৩. পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অষ্টম শ্রেণি পাস। হালকা যান চালনায় বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে এবং ইংরেজি ও বাংলা শব্দ পড়ার সাধারণ জ্ঞান থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৪. পদের নাম: বার্তা বাহক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অষ্টম শ্রেণি পাস। শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার জ্ঞান থাকতে হবে এবং বাইসাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২১,২৫০ টাকা (গ্রেড-২০)

৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অষ্টম শ্রেণি পাস। শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার জ্ঞান থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২১,২৫০ টাকা (গ্রেড-২০)

আবেদনের নিয়ম

খামের ওপর পদের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখপূর্বক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ পটুয়াখালী বরাবরে সরাসরি/ডাকযোগে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

নির্দেশনা

১. ১০ মার্চ ২০২৫ তারিখ জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির আলোকে যেসব প্রার্থী ইতোমধ্যে আবেদন করেছেন, সেসব প্রার্থীকে নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

২. আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, শর্তাবলি, জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

