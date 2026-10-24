নিয়োগ

কুয়েটে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ, পদ–আবেদনের পদ্ধতি জেনে নিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) রাজস্ব খাতের আওতায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

চাকরির বিবরণ

প্রতিষ্ঠানের নাম: খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)

পদের ধরন: শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী

মোট পদসংখ্যা: ৬২টি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন পদ

আবেদনের মাধ্যম: অনলাইন

অনলাইন আবেদনের ওয়েবসাইট: careers.kuet.ac.bd

আবেদন শুরুর তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৬

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯/১১/২০২৬ (রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত)

প্রিন্ট কপি জমার শেষ তারিখ: ৩০/১১/২০২৬ (বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে)

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পদ ও শূন্য পদের বিবরণ:

ক) শিক্ষক পদ (ক্রমিক ১ থেকে ৩৪):

অধ্যাপক (বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট, আর্কিটেকচার, আইইসিএম) -মোট ৩টি পদ

সহযোগী অধ্যাপক (সিভিল, আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং) -মোট ৩টি পদ

সহকারী অধ্যাপক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, পদার্থ বিজ্ঞান) -মোট ৪টি পদ

প্রভাষক (সিভিল, ট্রিপল-ই, মেকানিক্যাল, সিএসই, ইসিই, আইইএম, ইএসই, বায়োমেডিকেল, ইউআরপি, টেক্সটাইল, এমএসই, আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, মেকাট্রনিকস, আইআইটি, মানবিক বিভাগ ইত্যাদি) -বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে মোট ৩৩টি পদ

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খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদসমূহ (ক্রমিক ৩৫ থেকে ৬২):

উপপরিচালক (অডিট) -১টি

প্রিন্সিপাল টেকনিক্যাল অফিসার -১টি

সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) -১টি

সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক -১টি

পিএস টু ভাইস চ্যান্সেলর -১টি

টেকনিক্যাল অফিসার (বিভিন্ন বিভাগ) -৫টি

সহকারী প্রোগ্রামার -৩টি

নেটওয়ার্ক সার্ভিস অফিসার -১টি

সহকারী অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনিয়ার -১টি

সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার/ ইন্সট্রাক্টর -২টি

উপসহকারী প্রোগ্রামার -১টি

প্রশাসনিক কর্মকর্তা -৪টি

প্রটোকল অফিসার -১টি

নার্স (পুরুষ/মহিলা) -১টি

কম্পিউটার অপারেটর -২টি

সিনিয়র ডাটা প্রসেসর -৪টি

অফিস সহকারী কাম ডাটা প্রসেসর -৭টি

কম্পাউন্ডার -১টি

ডাটা প্রসেসর -৩টি

অফিস সহায়ক -৩টি

সিকিউরিটি গার্ড -৩টি

ক্লিনার/সুইপার -২টি

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আবেদন ফি কত

ক্রমিক নং ১ থেকে ৩৬ পদের জন্য: ১০০০/- (এক হাজার) টাকা

ক্রমিক নং ৩৭ থেকে ৫৩ পদের জন্য: ৮০০/- (আটশত) টাকা

ক্রমিক নং ৫৪ থেকে ৫৯ পদের জন্য: ৭০০/- (সাতশত) টাকা

ক্রমিক নং ৬০ থেকে ৬২ পদের জন্য: ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা

হার্ড কপি জমাদান–সংক্রান্ত নির্দেশনা

ক্রমিক নং ১ থেকে ৬ পদের জন্য: ১০ সেট প্রিন্ট কপি

ক্রমিক নং ৭ থেকে ৫৩ পদের জন্য: ৬ সেট প্রিন্ট কপি

ক্রমিক নং ৫৪ থেকে ৬২ পদের জন্য: ১ সেট প্রিন্ট কপি আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপি আগামী ২৯/১১/২০২৬ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে রেজিস্টার দপ্তরে জমা বা পৌঁছাতে হবে।

* শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ ও বিস্তারিত শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

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