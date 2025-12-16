ব্র্যাকে ‘ব্র্যাঞ্চ অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে চাকরি, স্নাতকে আবেদন

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ‘ব্র্যাঞ্চ অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগে প্রকাশ করেছে এ বিজ্ঞপ্তি। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক
বিভাগের নাম: ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, এইচসিএমপি;
পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ অ্যাকাউন্টস অফিসার;
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়;
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে;
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন;
বয়স: নির্ধারিত নয়;
কর্মস্থল: কক্সবাজার।
*স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে;
*ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
আগ্রহী প্রার্থীরা কাজের ক্ষেত্র, আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক https://bdjobs.com/jobs/details/1439992?ln=1 করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫।