খাদ্য অধিদপ্তরের ১৪ ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ (পঁচিশ) ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্যপদের মধ্যে প্রথম ধাপের ১৪ ক্যাটাগরির কারিগরি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ১৪ ক্যাটাগরির ৪০৯ শূন্যপদের এ পরীক্ষা গত শনিবার (৯ আগস্ট) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪ ক্যাটাগরির এসব পদ হলো মিলরাইট, সহকারী ফোরম্যান, স্টেভেডর সরদার, সহকারী মিলরাইট, সহকারী অপারেটর, মেকানিক্যাল ফোরম্যান, ল্যাবরেটরি সহকারী, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, মিল অপারেটিভ, ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান, অপারেটর, সাইলো অপারেটিভ, ইলেকট্রিশিয়ান, ভেহিক্যাল মেকানিক। এসব পদের প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে যথাসময়ে জানানো হবে বলে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

মিলরাইট পদে ৬ জন, সহকারী ফোরম্যান পদে ৭ জন, স্টেভেডর সরদার পদে ২ জন, সহকারী মিলরাইট পদে ৩ জন, সহকারী অপারেটর পদে ৫ জন, মেকানিক্যাল ফোরম্যান পদে ৮ জন, ল্যাবরেটরি সহকারী পদে ১০ জন, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে ৩৬ জন, মিল অপারেটিভ পদে ২০ জন, ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান পদে ১৭ জন, অপারেটর পদে ৯২ জন, সাইলো অপারেটিভ পদে ৩৫ জন, ইলেকট্রিশিয়ান পদে ৫৩ জন প্রাথমিকভাবে মৌখিক পরীক্ষা জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ভেহিক্যাল মেকানিক পদে কোনো প্রার্থী উত্তীর্ণ হননি।

১৪ ক্যাটাগরির ফলাফল দেখুন এখানে

