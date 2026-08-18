নিয়োগ

সরকারিভাবে হংকংয়ে কর্মী নিয়োগ, মাসিক বেতন প্রায় ৮০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) মাধ্যমে সরকারিভাবে হংকংয়ে মহিলা ডমেস্টিক হেল্পার নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ১৪৪। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট ২০২৬।

চাকরির বিবরণ–

পদের নাম: ডমেস্টিক হেল্পার (নারী)

পদসংখ্যা: ১৪৪

কর্মস্থান: হংকং

বয়সসীমা: ২২–৪৫ বছর।

ভাষা দক্ষতা (বাধ্যতামূলক)

ক্যান্টোনিজ/ইংরেজি।

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অভিজ্ঞতা—

সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

মাসিক বেতন (হংকং ডলার)

৫১০০ হংকং ডলার (প্রায় ৭৯,৬৩০ টাকা)।

অন্যান্য সুবিধা—

থাকা, খাওয়া ও বিমানভাড়া নিয়োগকর্তা বহন করবে। মেডিক্যাল, বিমা, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি হংকংয়ের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

চুক্তির মেয়াদ: ২ বছর।

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আবেদনের নিয়ম—

নির্ধারিত অনলাইন আবেদন লিংক

আবেদন ফি

১০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৫ আগস্ট ২০২৬

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বিশেষ নির্দেশনা—

নির্ধারিত সার্ভিস চার্জের বাইরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অর্থ দাবি করলে নিশ্চিত প্রতারক হিসেবে বিবেচিত হবে। নগদ লেনদেন থেকে বিরত থাকুন।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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