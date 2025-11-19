বুয়েট
বুয়েট সাতটি বিভাগে নিয়োগ দেবে ১৫ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর আবেদনের শেষ সময়।

পদের নাম ও বিবরণ

১. অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: স্থাপত্য বিভাগ–১

পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ–১

বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা

২. সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: পুরকৌশল বিভাগ–১

রসায়ন বিভাগ–১

বেতন স্কেল: ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা

৩. সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ–২

পুরকৌশল বিভাগ–১

রসায়ন বিভাগ–১

গণিত বিভাগ–২

বেতন স্কেল: ৩৫,০০০–৬৭,০১০ টাকা

৪. লেকচারার

বিভাগ ও পদসংখ্যা: রসায়ন বিভাগ–১

গণিত বিভাগ–২

আইআইসিটি–১

ইংরেজি–১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা

আবেদনের শেষ তারিখ

১০ ডিসেম্বর ২০২৫

সব পদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য বুয়েট ওয়েবসাইট অথবা রেজিস্ট্রার অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখায় সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে।

