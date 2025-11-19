বুয়েট সাতটি বিভাগে নিয়োগ দেবে ১৫ শিক্ষক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর আবেদনের শেষ সময়।
১. অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: স্থাপত্য বিভাগ–১
পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ–১
বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা
২. সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: পুরকৌশল বিভাগ–১
রসায়ন বিভাগ–১
বেতন স্কেল: ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা
৩. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ–২
পুরকৌশল বিভাগ–১
রসায়ন বিভাগ–১
গণিত বিভাগ–২
বেতন স্কেল: ৩৫,০০০–৬৭,০১০ টাকা
৪. লেকচারার
বিভাগ ও পদসংখ্যা: রসায়ন বিভাগ–১
গণিত বিভাগ–২
আইআইসিটি–১
ইংরেজি–১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা
১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সব পদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য বুয়েট ওয়েবসাইট অথবা রেজিস্ট্রার অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখায় সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে।