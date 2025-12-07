নিয়োগ

বেসরকারি মেডিকেলে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৬৫

প্রথম আলো ডেস্ক

ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন বিভাগের ৬৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ১০ কর্মদিবসের মধ্যে ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করতে হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. অধ্যক্ষ
পদসংখ্যা: ১
২. উপাধ্যক্ষ
পদসংখ্যা: ১
(ক্লিনিক্যাল বিষয়)
৩. অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: অফথালমোলজি (১), ই এন টি (১), গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি (১), পেডিয়েট্রিকস (১), ইউরোলজি (১), নিউরো মেডিসিন (১), অর্থোপেডিক সার্জারি (১), অনকোলজি (১), ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন (১) ও অ্যানেসথেসিওলজি (১)।
৪. সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: সার্জারি (২), সাইকিয়েট্রি (১), ইউরোলজি (১), অ্যানেসথেসিওলজি (১) ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন (১)।

৫. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: মেডিসিন (২), সার্জারি (৪), রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং (১), গাইনি অ্যান্ড অবস (২), নিউরোলজি (১) ও অ্যানেসথেসিওলজি (১)।
৬. রেজিস্ট্রার, আরপি, আর এস
বিভাগ ও পদসংখ্যা: সার্জারি (১), মেডিসিন (২) ও গাইনি অ্যান্ড অবস (২)।
(বেসিক বিষয়)
৭. অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ফরেনসিক মেডিসিন (১), প্যাথলজি (১)।
৮. সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ফরেনসিক মেডিসিন (১), প্যাথলজি (২), অ্যানাটমি (১), ফিজিওলজি (১), বায়োকেমিষ্ট্রি (১), কমিউনিটি মেডিসিন (১), ফরেনসিক মেডিসিন (১), মাইক্রোবায়োলজি (১) ও ফার্মাকোলজি (১)।
৯. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ফরেনসিক মেডিসিন (২), প্যাথলজি (৩), অ্যানাটমি (২), ফিজিওলজি (৩), বায়োকেমিষ্ট্রি (৩), কমিউনিটি মেডিসিন (১), মাইক্রোবায়োলজি (৩) ও ফার্মাকোলজি (২)।
১০. কিউরেটর
বিভাগ ও পদসংখ্যা: অ্যানাটমি (১)
১১. প্রভাষক
বিভাগ: সব বিভাগ। পদসংখ্যা অনির্দিষ্ট।

আবেদনের নিয়ম

পূর্ণাঙ্গ বায়োডাটা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অধ্যক্ষ, ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ বরাবর ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করতে হবে। দরখাস্তের খামের ওপরে ডান পাশে প্রার্থীর আবেদন করা পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ কর্মদিবসের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

শর্তাবলি

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়সের ক্ষেত্রে বিএমঅ্যান্ডডিসির নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।
২. অভ্যন্তরীণ (এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত) প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৩. অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বেলায় শর্তাবলি শিথিলযোগ্য হতে পারে।

