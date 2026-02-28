গ্রামীণ ব্যাংক
গ্রামীণ ব্যাংক
নিয়োগ

গ্রামীণ ব্যাংকে নবম ও দশম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গ্রামীণ ব্যাংকে ‘শিক্ষানবিশ সহকারী প্রকৌশলী/স্থপতি’ এবং ‘শিক্ষানবিশ উপসহকারী প্রকৌশলী’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৮ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের বিবরণ-

১. পদের নাম: শিক্ষানবিশ সহকারী প্রকৌশলী/স্থপতি

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিএসসি (কেমিস্ট্রি/বায়োকেমিস্ট্রি)

অভিজ্ঞতা: ২ বছরের

বেতন গ্রেড: নবম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

২. পদের নাম: শিক্ষানবিশ উপসহকারী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং

অভিজ্ঞতা: ১ বছরের

বেতন গ্রেড: দশম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

আবেদনের নিয়ম-

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংকে দুই পদে আবেদন করতে আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

