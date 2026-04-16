ব্র্যাকে এই চাকরিতে আবেদনের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল ২০২৬
ব্র্যাকে এই চাকরিতে আবেদনের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল ২০২৬
নিয়োগ

ব্র্যাকে সিনিয়র ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক ‘এস্টেট ডিপার্টমেন্ট’-এ জনবল নিয়োগ দিচ্ছে। পদের নাম ‘সিনিয়র ম্যানেজার (লিগ্যাল), এস্টেট ডিপার্টমেন্ট’। আইন পেশা ও ভূমিসংক্রান্ত আইনি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে এ পদে আপনি আবেদন করতে পারেন। আবেদন শুরু হয়েছে ১২ এপ্রিল, ২০২৬।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা—

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (LL.B Hons) এবং এলএলএম (LL.M) সম্পন্ন হতে হবে। সিভিল ল (Civil Law) মেজর থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থী।

অভিজ্ঞতা

আইনজীবী হিসেবে কমপক্ষে ৫ বছর প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা। ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বা ভূমি ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ৭ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা—

ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ছাড়াও উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা, মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, চাইল্ড ডে-কেয়ার এবং ওয়েলনেস সেন্টারের সুবিধা পাবেন কেউ এ পদে চাকরি পেলে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ এপ্রিল ২০২৬

আগ্রহী প্রার্থীদের ব্র্যাকের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন

