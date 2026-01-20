বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস
নিয়োগ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস নেবে ৫৭ জন, চাকরি পেতে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডে ৫৭টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ জানুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: জুনিয়র অপারেটর ডিএসই (ক্যাজুয়াল)

বিভাগ: বেতন বিভাগ ৩(১) প্রশাসন

পদসংখ্যা: ৫৭

Also read:প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ পরীক্ষা ঢাকায়, ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় চাকরি

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এইচএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। যানবাহন চালনায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চুক্তির মেয়াদ

৮৯ দিন ভিত্তিতে (শর্ত সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য)।

Also read:সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের জিপিএফ-সিপিএফ মুনাফার হার নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন

আবেদনকারীর বয়স

৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

বেতন–ভাতা

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

২২৩ টাকা। আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।

Also read:এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬, শিক্ষার্থীদের মানতে হবে যে ১৪ নির্দেশনা

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ২১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।

*বিস্তারিত দেখুন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ওয়েবসাইটে

Also read:বাংলাদেশ বিমান নেবে ৪৬ কর্মী, চাকরি পেতে করুন আবেদন
আরও পড়ুন