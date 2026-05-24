টিসিবিতে নবম–দশম গ্রেডে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, নেই আবেদন ফি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদকঢাকা

৯ম ও ১০ম গ্রেডের ২ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দিচ্ছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। মোট পদসংখ্যা ৭। ওয়াক ইন ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল (জেলাভিত্তিক): (গ্রেড-১৯) ৩৫,৬০০ টাকা (ঢাকা)

২. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএতে উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল (জেলাভিত্তিক) (গ্রেড-১০)—
২৭,১০০ টাকা (ঢাকা); ২৫,৫০০ টাকা (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও রংপুর); ২৪,৭০০ টাকা (মৌলভীবাজার)

নিয়োগের ধরন
চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে ৬ মাস)
বয়সসীমা
২২-৩৫ বছর।

ওয়াক ইন ইন্টারভিউ এর তারিখ ও স্থান
আগামী ৩ জুন ২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), প্রধান কার্যালয়, টিসিবি ভবন (৩য় তলা), ১, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রার্থীদের ওয়াক ইন ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে।

এআই/প্রথম আলো

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতার সনদপত্র প্রদর্শনপূর্বক আবেদনপত্র, ১ সেট সত্যায়িত সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি।


বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

