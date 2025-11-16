রুয়েটে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ, পদসংখ্যা ১১

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদনের পর হার্ডকপি জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ১ ডিসেম্বর ২০২৫।
১. সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ: ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা
২. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: যন্ত্রকৌশল
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
৩. প্রভাষক
বিভাগ: ইংরেজি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৪. কর্মকর্তা
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)-০১
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা
খ. ডেপুটি রেজিস্ট্রার-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
গ. উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
ঘ. উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
ঙ. ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
চ. ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
ছ. মেডিকেল অফিসার-০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে পূরণকৃত আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আনুষঙ্গিক সনদপত্রাদিসহ সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য মোট ১০ সেট, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদের জন্য ৮ সেট এবং কর্মকর্তা পদের জন্য ২ সেট আবেদনপত্রের হার্ডকপি ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। আবেদনপত্র প্রেরণ করার সময় খামের ওপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৬০০ টাকা।
১ ডিসেম্বর ২০২৫