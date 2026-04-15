বিসিকে ১২ পদে চাকরি, আবেদন শেষ ১৬ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনে (বিসিক) ১২টি শূন্য পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ১৬ গ্রেডে গাড়িচালক পদে এই নিয়োগে আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ম শ্রেণি পাস হতে হবে এবং সেই সঙ্গে হালকা/ভারী যানবাহন চালনার লাইসেন্সসহ ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বিভাগীয় প্রার্থীদের বিবেচনা করা যেতে পারে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

বয়স: ১৮–৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

নিয়োগের ধরন: স্থায়ী

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

আবেদনের জন্য ১০০ টাকা, সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ: ১৬ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল ৫টা।

