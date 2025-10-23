১১৫ পদে জনবল নিয়োগ দিচ্ছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজস্ব খাতে ৩১ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ১১৫টি পদে নিয়োগ দিতে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নবম থেকে ২০তম গ্রেডের এসব পদে আবেদনের শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর ২০২৫। ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী বা এর সমতুল্য শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। সরকারি/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
২. সহকারী স্থপতি
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রিধারী।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৩. সহকারী প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ–সহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়োগপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৪. স্টাফ অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৫. জনসংযোগ কমকর্তা
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৬. ইকোনমিক অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: হিসাববিজ্ঞান/ফাইন্যান্সে মাস্টার্স ডিগ্রি/এমবিএ। সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৭. জিআইএস অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং/স্থাপত্য/পুরকৌশলে ডিপ্লোমাধারী। জিআইএসের ওপর ট্রেনিংসহ এ–সম্পর্কিত কাজের ওপর ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০/- (গ্রেড-১১)
৮. জুনিয়র হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্যে সম্মান/স্নাতক ডিগ্রিধারী। হিসাবরক্ষণ বিষয়ে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)
৯. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা এবং বাংলা ও ইংরেজিতে কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)
১০. মার্কেট সুপারিনটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রিধারীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪)
১১. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা এবং বাংলা ও ইংরেজিতে কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪)
১২. ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে নকশাবিদ হিসেবে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড ১৫)
১৩. ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী। স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড ১৫)
১৪. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা এবং বাংলা ও ইংরেজিতে কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২০ ও ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১৫. মেইনটেন্যান্স ইন্সপেক্টর
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১৬. সহকারী ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রিধারী। যেকোনো সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১৭. ইমারত পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সার্ভে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১৮. সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় এবং স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সার্ভে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১৯. ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ বৈধ এ.বি.সি লাইসেন্সধারী হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮)
২০. অটো-ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অটো-ইলেট্রিক্যাল পার্টসের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮)
২১. পাম্পচালক
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯)
২২. লিফটম্যান
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। লিফটম্যান হিসেবে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯)
২৩. এস্কেলেটর অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এস্কেলেটর অপারেটর হিসেবে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯)
২৪. মুয়াজ্জিন
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে ন্যূনতম দাখিল পাস হতে হবে। কোরআনে হাফেজ ও সুমিষ্ট স্বরে আজান দেওয়ার দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯)
২৫. সহকারী পাম্পচালক
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
২৬. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সাইকেল চালনায় পারদর্শী হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
২৭. প্রসেস সার্ভার
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
২৮. ইলেকট্রিক হেলপার
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
২৯. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ১৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
৩০. মালি
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
৩১. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং ঝাড়ুদারি ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার কাজে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। লেখাপড়া জানা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
১৮-৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনপত্র সচিব, চউক বরাবর অফিস চলাকালে মধ্যে দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরম্যাট চউক ওয়েবসাইট www.cda.gov.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
আবেদন ফি
গ্রেড-১ থেকে ৭–এর জন্য ২০০ টাকা; গ্রেড-৮ থেকে গ্রেড-১৭ পর্যন্ত ১০০ টাকা এবং গ্রেড-১৮ থেকে ২০ পর্যন্ত ৫০ টাকা। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
২২ নভেম্বর ২০২৫।
নির্দেশনা
১. উল্লিখিত ৯, ১১ ও ১৪ নম্বর ক্রমিকের পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।
২. সরকারি বিধি মোতাবেক বিভাগীয় প্রার্থী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
৩. আবেদনপত্র গ্রহণ/বাতিল ও নিয়োগ কার্যক্রম বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে কোনো ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়