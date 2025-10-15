বেসরকারি ব্যাংক নেবে ট্রেইনি রিলেশনশিপ অফিসার, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদন

বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি রিটেইল অ্যান্ড এসএমই ব্যাংকিং বিভাগে ‘ট্রেইনি রিলেশনশিপ অফিসার (ব্র্যাঞ্চ সেলস)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। গত সোমবার (১৩ অক্টোবর) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে,আবেদন শুরু হয়েছে ১৩ অক্টোবর থেকেই। অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির বর্ণনা
ব্যাংকের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: ট্রেইনি রিলেশনশিপ অফিসার (ব্র্যাঞ্চ সেলস)
বিভাগ: রিটেইল অ্যান্ড এসএমই ব্যাংকিং
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
বেতন: ৩১,০০০ টাকা। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন কেউ ট্রেইনি রিলেশনশিপ অফিসার পদে চাকরি পেলে।
আবেদনের যোগ্যতা
যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
মাইক্রোসফট অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) দক্ষতা থাকতে হবে।
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।
আবেদন যেভাবে
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনপদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ অক্টোবর ২০২৫।