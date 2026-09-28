গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ, ৪৪,০০০ বেতন স্কেলে নিয়োগ পাবেন ১৯ জন

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (গোবিপ্রবি) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৯ বিভাগে ১৯ জন প্রভাষক নিয়োগে প্রকাশ করা হয়েছে এ বিজ্ঞপ্তি। ৯ম গ্রেডে এসব পদে আবেদনের শেষ দিন ১৪ অক্টোবর ২০২৬। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ
১. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
২. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
৩. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
৪. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: আর্কিটেকচার
পদসংখ্যা: ৩টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
জীববিজ্ঞান অনুষদ
৫. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: বায়োমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
৬. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: উদ্ভিদবিজ্ঞান
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
৭. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: মনোবিজ্ঞান
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
৮. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
৯. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: রাষ্ট্রবিজ্ঞান
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। সংগৃহীত ফরম পূরণের পর সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় সরাসরি/ডাকযোগে পাঠিয়ে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে
‘রেজিস্ট্রার, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ’ বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত
*আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন