বিজিবিতে সিপাহী পদে চাকরি, আবেদন শেষ ২৪ সেপ্টেম্বর

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি) ১০৬তম ব্যাচে সিপাহী (জিডি) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়ে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ১৫ সেপ্টেম্বর।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: সিপাহী (জিডি)
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা
এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ–৩.০০ এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ–২.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে: উচ্চতা ১.৬৮ মিটার (৫৴৴–৬৴ ৴), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ১.৬৩ মিটার (৫৴–৪৴ ৴);
নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে: ১.৫৭৪ মিটার (৫৴–২৴ ৴), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ১.৫২৪ মিটার (৫৴)।
বয়সসীমা
১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৩ বছর।
বেতন স্কেল
৯,০০০–২১,৮০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আবেদন শেষ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. আবেদনের সময় প্রদত্ত ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।
২. বিজিবি কর্তৃক প্রদত্ত ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড হারিয়ে গেলে তা প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
৩. কোনো প্রার্থী ফৌজদারি অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হলে বিজিবিতে চাকরির জন্য অযোগ্য হবেন।
৪. কোনো প্রার্থী স্থায়ী ঠিকানা গোপন করে নিয়োগ হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ চাকরি থেকে ‘বরখাস্ত’ করা হবে।
৫. নিজস্ব পৈতৃক স্থায়ী ঠিকানা (নিজ জেলা) ব্যবহার করে আবেদন করুন। ভাড়া বাসা/বর্তমান/অস্থায়ী ঠিকানাকে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গণ্য করা হবে না।
নিয়োগসংক্রান্ত সব তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।