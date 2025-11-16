প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৭৯ জনকে নিয়োগ, যোগদান ১ ডিসেম্বর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের (এমইএস) উপসহকারী প্রকৌশলী বি/আর এবং উপসহকারী প্রকৌশলী ই/এম পদে ১৭৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আজ রোববার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
১০ম গ্রেডের উপসহকারী প্রকৌশলী বি/আর পদে ১১৯ এবং উপসহকারী প্রকৌশলী ই/এম পদে ৬০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেনা সদরের ////////////////////ইইনসির/////////////// শাখায় আগামী ১ ডিসেম্বর তারিখে যোগদান করতে বলা হয়েছে।
১. চাকরিতে যোগদানের তারিখ থেকে এ নিয়োগ কার্যকর হবে।
২. মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের (এমইএস) সিভিলিয়ান কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ এবং বিদ্যমান সরকারি আইন, আদেশ, বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীতব্য আইন, আদেশ, বিধিমালা তাঁদের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
৩. প্রচলিত সরকারি বিধিবিধান অনুযায়ী তাঁদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে।