অক্সফামে নিয়োগ, বছরে বেতন ২৯ লাখ ১৮ হাজার

ঢাকায় অক্সফাম নতুন হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। পদটি শুধু বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য। আবেদনকারীদেরকে ১১ অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে।
পদের দায়িত্ব
এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেশের ব্যবসায়িক উন্নয়ন, তহবিল সংগ্রহের কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবেন। দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে—
দাতা চিহ্নিতকরণ ও সম্পর্ক উন্নয়ন
প্রস্তাবনা তৈরি ও উচ্চমান নিশ্চিত করা
কৌশলগত অংশীদারত্ব গঠন
টিমের নেতৃত্ব দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা
নতুন তহবিল উৎস ও বেসরকারি খাতের অংশীদারত্ব সৃষ্টি
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি
প্রোগ্রাম ডিজাইন, তহবিল সংগ্রহ ও চুক্তি ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা
আন্তর্জাতিক দাতা, যেমন FCDO, EU/ECHO, SIDA, UN এজেন্সি থেকে তহবিল সংগ্রহের সক্ষমতা
টিম নেতৃত্ব ও উচ্চমানের প্রস্তাবনা তৈরি করার দক্ষতা
ইংরেজিতে কথোপকথন ও লিখিত দক্ষতা
বেতন ও সুযোগ
বার্ষিক বেতন: ২,৯১৮,২৫৫ টাকা (১৩ মাসের ভিত্তিতে)
স্বাস্থ্য বিমা (নিজ, জীবনসঙ্গী ও সন্তান), প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ছুটি, জীবন বিমা, মোবাইল ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা
উচ্চ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার জন্য বেতন আলোচনাযোগ্য
আবেদনের তথ্য
আবেদন করতে হবে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে (jobs.oxfam.org.uk)
আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫
প্রার্থীদের অবশ্যই সিভি ও কভার লেটার জমা দিতে হবে
অক্সফাম তার কর্মীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ, সহায়ক ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দেয়। সংস্থাটি নারীদের, প্রতিবন্ধী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রার্থীদের আবেদন উৎসাহিত করছে।
একনজরে:
পদ: হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট
অফিস: ঢাকা
নিয়োগ ধরন: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য
যোগ্যতা: স্নাতক + ১০ বছরের অভিজ্ঞতা
ভাষা দক্ষতা: ইংরেজি
বার্ষিক বেতন: ২,৯১৮,২৫৫ টাকা
আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৫