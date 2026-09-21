ছবি: আড়ং ফেসবুক পেজ
ছবি: আড়ং ফেসবুক পেজ
নিয়োগ

আড়ং নেবে সেলস অ্যাসোসিয়েট, ৫০০ পদে আবেদনের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ব্র্যাকের জনপ্রিয় লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘আড়ং’ বড় পরিসরে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অ্যাসোসিয়েট’ পদে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং।

পদের নাম: সেলস অ্যাসোসিয়েট।

পদসংখ্যা: ৫০০টি।

কর্মস্থল: বরিশাল, বগুড়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ঢাকা (সাভার), দিনাজপুর, ফরিদপুর, ফেনী, যশোর (যশোর সদর), খুলনা, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, রাজশাহী ও রংপুর।

বেতন: ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা (মাসিক)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) বা সমমান পাস।

অভিজ্ঞতা: সর্বোচ্চ এক বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর।

অন্যান্য যোগ্যতা: পণ্যের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও যত্ন নেওয়ার নিয়মাবলি জানা থাকতে হবে। ইনভেন্টরি গণনা ও ট্র্যাক করার ধারণা এবং গ্রাহককে পণ্য নির্বাচনে সহায়তাসহ বিক্রয় কৌশল–সম্পর্কিত জ্ঞান থাকতে হবে।

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প্রধান দায়িত্ব

গ্রাহকদের অভ্যর্থনা জানানো এবং তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য নির্বাচনে সহায়তা করা। পণ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। পয়েন্ট অব সেলস সিস্টেমে লেনদেন সঠিকভাবে সম্পন্ন করা। গ্রাহকদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া ও সমস্যার দ্রুত সমাধান করা। লক্ষ্য অর্জনে দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা এবং ব্যাক স্টোর অপারেশন পরিচালনা করা।

আবেদনের প্রক্রিয়া ও সময়সীমা

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ অক্টোবর ২০২৬

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