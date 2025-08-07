নিয়োগ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৭২৯ পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ভোকেশনাল শাখা ও শাখাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজস্ব খাতভুক্ত ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের ১৭ ক্যাটাগরির ৭২৯টি শূন্য পদে লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা

  • সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর: ০১ জন

  • লাইব্রেরিয়ান: ৫১ জন

  • সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর: ০২ জন

  • হিসাবরক্ষক: ২৮ জন

  • ইউডিএ কাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট: ০৪ জন

  • এলডিএ কাম স্টোর কিপার: ১৭ জন

  • সহকারী কাম স্টোর কিপার: ১১ জন

  • অফিস সহকারী কাম স্টোর কিপার: ৪৬ জন

  • এলডিএ কাম-টাইপিস্ট: ০২ জন

  • সহকারী কাম টাইপিস্ট: ০২ জন

  • অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি/কন্টোল অপারেটর: ২৭ জন

  • কেয়ারটেকার: ৭৪ জন

  • ড্রাইভার কাম মেকানিক: ০২ জন

  • এলডিএ কাম ক্যাশিয়ার: ৭৯ জন

  • অফিস সহায়ক/নিরাপত্তা প্রহরী: ৪৭ জন

  • অফিস সহায়ক: ৩১৭ জন

  • অফিস সহায়ক/গার্ডেনার: ০৫ জন

এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অনুকূলে বিদ্যমান সব বিধি-বিধান অনুসরণ করে নিয়োগপত্র জারি করা হবে এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানো হবে। নিয়োগপত্র জারি ও যোগদান–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং আবেদনকারীদের প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

ফলাফল দেখুন এখানে

