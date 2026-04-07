ফায়ার সার্ভিসে বড় নিয়োগ, ৯ পদে নেবে ১৯৭ জন

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শূন্য পদে জনবল নিয়োগে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ৯ পদে মোট ১৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদন শুরু ১০ এপ্রিল ২০২৬ থেকে। আবেদনের শেষ তারিখ ৯ মে ২০২৬, বিকেল ৫টা। আবেদনের মাধ্যম অনলাইনে।
১.সাঁট-লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর-০১টি, বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০
২. ধর্মীয় শিক্ষক (ইসলাম)-০১টি, বেতনস্কেল: ৯৭০০–২৩৪৯০
৩. ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন)-০১টি, বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০
৪. ড্রাইভার-১৩টি, বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০
৫. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০৯টি, বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০
৬. ফায়ারফাইটার (পুরুষ ও মহিলা)-১৬৫টি, বেতনস্কেল: ৯০০০-২১৮০০
৭. নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট-০২টি, বেতনস্কেল: ৯০০০-২১৮০০
৮. অফিস সহায়ক-০৪টি, বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০
৯. সহকারী হোজ রিপেয়ারার-০১টি, বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০
পুরুষ: উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, বুক ৩২ ইঞ্চি এবং শারীরিক গঠন ত্রুটিমুক্ত।
মহিলা: উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, বুক ৩০ ইঞ্চি।
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত হতে হবে।
১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ৯ নম্বর পদের আবেদনকারী প্রার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে। ৬ ও ৭ নম্বর পদের জন্য ১ এপ্রিল ২০২৬–এ বয়সসীমা ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো:
১.
প্রথমে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন
২.
আপনার পদের জন্য নির্ধারিত ‘Application Form’ পূরণ করুন
৩.
প্রার্থীর রঙিন ছবি (৩০০x৩০০ পিক্সেল) এবং স্বাক্ষর (৩০০x৮০ পিক্সেল) স্ক্যান করে আপলোড করুন
৪.
সঠিকভাবে সাবমিট করার পর একটি ইউজার আইডি পাবেন।
ইউজার আইডি ব্যবহার করে যেকোনো টেলিটক প্রি-পেইড সিম থেকে ২টি এসএমএসের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।