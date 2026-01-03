ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ পদে চাকরির সুযোগ

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক মিলিয়ে মোট ২৪টি শূন্য পদে স্থায়ী পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিভিন্ন গ্রেডে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে:
সহযোগী অধ্যাপক (গ্রেড-৪): ল অ্যান্ড ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (১টি), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (২টি), ফোকলোর অ্যান্ড সোশ্যাল স্টাডিজ (১টি), ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (১টি), সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (২টি), বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং (১টি), ফার্মেসি (১টি), এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড জিওগ্রাফি (১টি), ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (২টি), মার্কেটিং (২টি), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (২টি)।
সহকারী অধ্যাপক (গ্রেড-৬): কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম (২টি) এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স (২টি)।
প্রভাষক (গ্রেড-৯): ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (১টি), হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (২টি), এবং কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম (১টি)।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।
সহযোগী অধ্যাপক: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (৪র্থ গ্রেড)
সহকারী অধ্যাপক: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (৬ষ্ঠ গ্রেড)
প্রভাষক: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (৯ম গ্রেড)
আগ্রহী প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম ও নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলি কুষ্টিয়ার অগ্রণী ব্যাংক (পিএলসি) ইবি শাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।