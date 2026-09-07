নিয়োগ

রুরাল পাওয়ার কোম্পানিতে চাকরি, আবেদন ফি ১০০

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডে (আরপিসিএল) নিরাপত্তা সুপারভাইজার পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ–

পদের নাম: নিরাপত্তা সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ২

বেতন–ভাতা

(গ্রেড–১৪) ২৩,০০০ টাকা।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী ন্যূনতম ওয়ারেন্ট অফিসার পদমর্যাদাসম্পন্ন।

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বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ও কভার লেটার ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক’ রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বাড়ি নং-৫২, রোড নং-২১, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯) ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রদানকৃত আবেদনপত্রের নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১০০ টাকা।

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আবেদনের শেষ তারিখ

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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