রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৫২১ পদে বড় নিয়োগ, করুন আবেদন

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল) পৃথক তিনটি বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন বিভাগে ৬ষ্ঠ থেকে ১৯তম গ্রেডে ৫২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ নিয়োগেআবেদন চলছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
অন-সাইট ফায়ার স্টেশন বিভাগ
১. পদের নাম: উপব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৮৪,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮) ৬২,৪০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সিনিয়র ফায়ার অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৫২,৮০০ টাকা।
৪. পদের নাম: ফায়ার সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ৩১,২০০ টাকা।
৫. পদের নাম: ফায়ার লিডার
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ২৭,৬০০ টাকা।
৬. পদের নাম: সিনিয়র ফায়ার ফাইটার
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।
নিরাপত্তা ও শারীরিক সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৭. পদের নাম: ইন্সপেক্টর (এনপিপি স্টেশন সিকিউরিটি পেট্রল এক্সামিনেশন)
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৫২,৮০০ টাকা।
৮. পদের নাম: ভেহিকেল ইন্সপেক্টর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৫২,৮০০ টাকা।
০৯. পদের নাম: জুনিয়র সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর
পদসংখ্যা: ৬০
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।
১০. পদের নাম: জুনিয়র সিকিউরিটি সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ৫০
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ২৭,৬০০ টাকা।
১১. পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১৪৫
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭) ২০,৪০০ টাকা।
মনোবিজ্ঞানী ও মেডিক্যাল অফিসার
১২. পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (সাইকোলজি)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৮৪,০০০ টাকা।
১৩. পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সাইকোলজি)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৭) ৭৫,৬০০ টাকা।
১৪. পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮) ৬২,৪০০ টাকা।
বিভিন্ন বিষয়/বিভাগের কর্মকর্তা
১৫. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইলেকট্রিক্যাল-০৭
ইলেকট্রনিকস-১১
কেমিস্ট্রি-০৮
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮) ৬২,৪০০ টাকা।
১৬. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।
১৭. পদের নাম: উপসহকারী ব্যবস্থাপক (সামাজিক ও পরিবেশ ইউনিট)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।
বিভিন্ন বিষয়/বিভাগের বিশেষায়িত টেকনিক্যাল স্টাফ
১৮. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ২৭,৬০০ টাকা।
১৯. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ২৪,০০০ টাকা।
২০. পদের নাম: ট্রেইলার/ফর্কলিফট অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ২৪,০০০ টাকা।
২১. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডিং)
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।
২২. পদের নাম: মিলিং মেশিন অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।
২৩. পদের নাম: পলিশার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।
২৪. পদের নাম: রিগার
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।
বিভিন্ন বিষয়/বিভাগের টেকনিক্যাল স্টাফ
২৫. পদের নাম: টেকনিশিয়ান/ফিটার
পদসংখ্যা: ২১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ২৪,০০০ টাকা।
২৬. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইলেকট্রনিকস-০৪
কুলিং অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং-০৩
মেকানিক্যাল-০৭
ফিজিকস/কেমিস্ট্রি (ল্যাব)-১১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।
ডিকনটামিনেশন স্টাফ
২৭. পদের নাম: ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট (ইকুইপমেন্ট ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট/ প্রিমিসেস ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট/স্যানিটারি এয়ারলক অ্যাটেনডেন্ট। অ্যাকটিভ লন্ড্রি অ্যাটেনডেন্ট)
পদসংখ্যা: ১৯
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।
নিরাপত্তা ও শারীরিক সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৮. পদের নাম: প্রকৌশলী
বিভাগ ও পদসংখ্যা: সার্ভার-০৪
কোয়ালিটি-০১
সফটওয়্যার/ প্রোগ্রামিং-০১
সাইবার সিকিউরিটি-০১
ইলেকট্রনিকস-১০
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮) ৬২,৪০০ টাকা।
২৯. পদের নাম: সিনিয়র উপসহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ ও পদসংখ্যা: অ্যাকসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যালার্ম-০১
ইলেকট্রনিক মেইনটেন্যান্স-০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৫২,৮০০ টাকা।
৩০. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ ও পদসংখ্যা: অ্যাকসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যালার্ম-১৫
অপটিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক অবজারভেশন সিস্টেম-১৫
ইলেকট্রনিক মেইনটেন্যান্স-০৩
সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট-০৫
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।
৩১. পদের নাম: উপসহকারী ব্যবস্থাপক (সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।
৩২. পদের নাম: টেকনিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ওয়্যার হাউসম্যান-০১
রেকর্ডকিপার-০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭) ২০,৪০০ টাকা।
৩৩. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৮) ১৮,৬০০ টাকা।
অন-সাইট ফায়ার স্টেশন বিভাগ
৩৪. পদের নাম: ফায়ার অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।
৩৫. পদের নাম: অগ্নিনির্বাপক গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ৩১,২০০ টাকা।
৩৬. পদের নাম: ফায়ার ফাইটার
পদসংখ্যা: ২৩
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭) ২০,৪০০ টাকা।
৩৭. পদের নাম: মেকানিক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭) ২০,৪০০ টাকা।
৩৮. পদের নাম: ওয়ার্কশপ হেলপার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।
৩৯. পদের নাম: অটো ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।
৪০. পদের নাম: হোজ রিপেয়ারার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।
৪১. পদের নাম: টায়ারম্যান
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।
আগ্রহী প্রার্থীকে http://npcbl.teletalk.com.bd ঠিকানায় উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসরণ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
১২ থেকে ২৭ নম্বর পদের আবেদন শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ। অন্যান্য সব পদের আবেদন শুরু হবে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ।
সব পদের আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন www.rooppurnpp.gov.bd অথবা http://npcbl.gov.bd