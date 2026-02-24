বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে চাকরি, গ্রেড ৬–৯

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ সময়: ১৪ মার্চ ২০২৬ (অফিস চলাকালীন সময়)।

পদের বিবরণ ও শূন্য পদের সংখ্যা—

১. প্রোগ্রামার (কম্পিউটার বিভাগ)

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ (গ্রেড-৬)

পদসংখ্যা: ০১টি

২. সহকারী পরিচালক (পিপিডি) (পিপিডি বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ (গ্রেড-৭)

পদসংখ্যা: ০১টি

৩. সহকারী পরিচালক (রিসার্চ অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন) (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ (গ্রেড-৭)

পদসংখ্যা: ০১টি

৪. সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক (এসএসএস বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ (গ্রেড-৭)

পদসংখ্যা: ০২টি

৫. সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) (মিডিয়া বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ (গ্রেড-৭)

পদসংখ্যা: ০২টি

৬. সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল) (মিডিয়া বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ (গ্রেড-৭)

পদসংখ্যা: ০১টি

৭. স্টুডিও ইঞ্জিনিয়ার (মিডিয়া বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ (গ্রেড-৯)

পদসংখ্যা: ০১টি

৮. সহকারী পরিচালক (রিজিয়ন) (এসএসএস বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ (গ্রেড-৭)

পদসংখ্যা: ০১টি

৯. গ্রাফিক ডিজাইনার (পিপিডি বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ (গ্রেড-৯)

পদসংখ্যা: ০১টি

১০. প্যাথলজিস্ট (প্রশাসন বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ (গ্রেড-৯)

পদসংখ্যা: ০১টি

১১. সহকারী প্রোগ্রামার (কম্পিউটার বিভাগ)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ (গ্রেড-৯)

পদসংখ্যা: ০১টি

এসব পদের নিয়োগ হবে পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থীদের তিনটি পর্যায়ে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার ধাপগুলো হলো—

১. লিখিত পরীক্ষা।

২. কম্পিউটার লিটারেসি টেস্ট (লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য এবং পদের কাজের ধরন অনুযায়ী)।

৩. মৌখিক পরীক্ষা (উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য)।

আবেদন ও বিস্তারিত তথ্য—

আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন ফরমের জন্য ভিজিট করুন

