সার্বক্ষণিক তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শক পদে প্রাথমিকভাবে ২ বছরের চুক্তি লোক নিয়োগ করা হবে
সার্বক্ষণিক তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শক পদে প্রাথমিকভাবে ২ বছরের চুক্তি লোক নিয়োগ করা হবে
নিয়োগ

অগ্রণী ব্যাংকে ‘সার্বক্ষণিক তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক’ পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সার্বক্ষণিক তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক (মহাব্যবস্থাপক সমমান) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অগ্রণী ব্যাংক। প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

পদের নাম: সার্বক্ষণিক তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক

পদের ধরণ: চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে ২ বছর; সন্তোষজনক পারফরম্যান্স অর্জন সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটারবিজ্ঞান/প্রকৌশল, পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান বা ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (ইইই) ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী অথবা আইসিটিতে ডিপ্লোমাসহ যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

অভিজ্ঞতার বর্ণনা

১। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কমপক্ষে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা; তন্মধ্যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। থাকতে হবে। এ ছাড়া ব্যাংকিং-আইটি সম্পর্কিত কাজ যথা—আইটি পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং, ফিন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যাপলিকেশন, আইটিবিষয়ক বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্র, ফিন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেমস, সাইবার সিকিউরিটি টেকনোলোজি, পেমেন্ট টেকনোলোজি, ইত্যাদি কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২। অনুমোদিত/নিবন্ধিত কোনো কম্পিউটার সোসাইটির সদস্য/সহযোগী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩। ভেন্ডর ব্যবস্থাপনা ও এ–সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪। বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম (UNIX, Linux & Windows) পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব ও কারিগরি জ্ঞান থাকতে হবে।

৫। MS SQL Server, Oracle Database & Information Security সম্পর্কে বাস্তব ও কারিগরি জ্ঞান থাকতে হবে।

Also read:গণপূর্ত অধিদপ্তরে বিশাল নিয়োগ, পদ ৬৬৯

বেতন ও ভাতা

আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে

বয়সসীমা

৪৫-৬০ বছর হতে হবে

নির্দেশনা

১। আবেদনপত্রের সঙ্গে সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদ ও অর্জিত অভিজ্ঞতাসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

২। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

৩। ডাকযোগে আবেদন করতে হবে।

Also read:মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, সরাসরি সাক্ষাৎকারে চাকরি

আবেদনের ঠিকানা

মহাব্যবস্থাপক, এইচআর প্ল্যানিং, ডিপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড অপারেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি,, প্রধান কার্যালয়, ৯/ডি, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা।

আবেদনের শেষ সময়

৮ অক্টোবর ২০২৫

* বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আরও পড়ুন