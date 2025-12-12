পাবনা জেলা পরিষদে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

পাবনা জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের পাঁচটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে হবে ডাকযোগে। আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি ২০২৬।
১. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অভিজ্ঞতা।
বেতন–ভাতা: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
২. সাঁটলিপিকার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তৎসহ ইংরেজিতে দ্রুতলিপি প্রতি মিনিটে ১০০ শব্দ এবং মুদ্রাক্ষরিক প্রতি মিনিটে ৫০ শব্দ এবং বাংলায় দ্রুতলিপি প্রতি মিনিটে ৭০ শব্দ ও মুদ্রাক্ষরিক প্রতি মিনিটে ৩৫ শব্দের যোগ্যতাসহ কম্পিউটার চালনায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে এবং বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
বেতন-ভাতা: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৩. পরিবহনচালক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: হালকা যান চালনায় বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে এবং ইংরেজি ও বাংলা শব্দ পড়িবার সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।
বেতন-ভাতা: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৪. ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর কাম-দপ্তরি
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা তৎসহ মেশিন চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন-ভাতা: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
৫. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন-ভাতা: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনকারী নিজের হাতে লিখিত নির্ধারিত আবেদন ফরম ডাকযোগে ১১/০১/২০২৬ তারিখ অফিস চলাকালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা বরাবর পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। নির্ধারিত আবেদন ফরম জেলা পরিষদ, পাবনার ওয়েবসাইট এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.mopa.gov.bd) বা (www.forms.gov.bd) এ পাওয়া যাবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ১০ (দশ) টাকার ডাকটিকিট–সংবলিত আবেদনকারীর নাম ঠিকানা লিখে ফেরত খাম সংযুক্ত করতে হবে।
১–৩ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;
৪ ও ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।
১১ জানুয়ারি ২০২৬