এআই/প্রথম আলো
এআই/প্রথম আলো
নিয়োগ

ঢাকা কর অঞ্চল–১২ তে চাকরি, পদ ২৭

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা কর অঞ্চল-১২–এর অধীন ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৭ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ২৭। একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

২. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

সিনিয়র স্টাফ নার্সের ৮২৮ পদের নিয়োগ পরীক্ষা কবে, জানাল পিএসসি

৩. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

Also read:জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ৯৬৮ পদে বিশাল নিয়োগ, আবেদন এইচএসসি-এসএসসি পাসেও

৬. পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা

১ মে ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

Also read:পাকিস্তান দেবে বৃত্তি, এআইসহ কয়েক বিষয়ে পড়াশোনা, ওআইসির দেশের শিক্ষার্থীদের সুযোগ

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নং পদের জন্য আবেদন ফি ১১২ টাকা;

৫ থেকে ৭ পদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

Also read:পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ, পদ ৩৭

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ২১ মে ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১০ জুন ২০২৬, বিকেল ০৫:০০টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

আরও পড়ুন