ইজি ফ্যাশনে নিয়োগ, চাকরির সুযোগ পাবেন ৬০০ প্রার্থী, বেতন ১৪০০০

পোশাক প্রস্তুতকারী ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘ইজি ফ্যাশন লিমিটেড’ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি চুক্তিভিত্তিক ‘সেলসম্যান’ পদে মোট ৬০০ জন কর্মী নিয়োগ দেবে। এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শুধু পুরুষ প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে পদটিতে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় আগামী ৬ নভেম্বর।
সংক্ষিপ্ত তথ্য
–পদের নাম: সেলসম্যান (চুক্তিভিত্তিক)
–পদসংখ্যা: ৬০০টি
–শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
–বয়সসীমা: ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।
–শারীরিক যোগ্যতা: প্রার্থীর উচ্চতা সর্বনিম্ন ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হতে হবে।
–লিঙ্গ: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
–পণ্য বিক্রয়ে দক্ষ হতে হবে। ফ্যাশন ট্রেন্ড সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং শোরুমের পণ্য সঠিকভাবে প্রদর্শন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মানসিকতা থাকতে হবে।
–শোরুম খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের আগ্রহ থাকতে হবে।
প্রধান দায়িত্বসমূহ
শোরুমের দৈনিক বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করা। নতুন গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও ব্যবসায়িক সুযোগ বৃদ্ধি করা। শোরুমের ডিসপ্লে সুন্দরভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা এবং সব পণ্য গুছিয়ে রাখা।
চাকরির ধরন ও মেয়াদের শর্ত
চাকরিটি চুক্তিভিত্তিক। যোগদানের তারিখ থেকে ২০২৭ সালের ঈদুল ফিতরের ‘চাঁদ রাত’ পর্যন্ত এই চুক্তির মেয়াদ থাকবে।
বেতন ও সুবিধাসমূহ
মাসিক বেতন: ১৪,০০০ টাকা।
অন্যান্য সুবিধা: মাসিক বিক্রয় পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত সেলস ইনসেনটিভ প্রদান করা হবে। ঢাকার বাইরের শাখাগুলোতে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবাসন–সুবিধা প্রদান করা হবে।
কর্মস্থল
বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
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