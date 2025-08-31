খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

বিভিন্ন বিভাগের শূন্যপদে অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে ২৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ২৭ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
১. অধ্যাপক
গ্রেড: ৩
বেতন: ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-
পদসংখ্যা: ১টি
অনুষদ: কৃষি অনুষদ
বিভাগের নাম: হর্টিকালচার বিভাগ-১
২. সহকারী অধ্যাপক
গ্রেড: ৬
বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-
পদসংখ্যা: ৩টি
অনুষদ: ভেটেরিনারি, অ্যানিমেল অ্যান্ড বায়োমেডিকেল সায়েন্সেস অনুষদ
বিভাগের নাম: (১) অ্যানাটমি হিস্টোলজি-১, (২) লাইভস্টক প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-১, (৩) পোলট্রি সায়েন্স-১।
৩. সহকারী অধ্যাপক
গ্রেড: ৬
বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-
পদসংখ্যা: ৫টি
অনুষদ: কৃষি অনুষদ
বিভাগের নাম: (১) সয়েল সায়েন্স-১, (২) বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি-১, (৩) হর্টিকালচার-১, (৪) গ্রুপ বোটানি-১, (৫) অ্যাগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি-১।
৪. সহকারী অধ্যাপক
গ্রেড: ৬
বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-
পদসংখ্যা: ৩টি
অনুষদ: ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান সায়েন্সেস অনুষদ
বিভাগের নাম: (১) ফিশারি বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিকস-১, (২) ফিশারি রিসোর্সেস কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-১, (৩) ওশানোগ্রাফি-১।
৫. সহকারী অধ্যাপক
গ্রেড: ৬
বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-
পদসংখ্যা: ৫টি
অনুষদ: অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিকস অ্যান্ড অ্যাগ্রিবিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
বিভাগের নাম:(১) অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিকস-১, (২) অ্যাগ্রিকালচারাল ফাইন্যান্স, কো-অপারেটিভ অ্যান্ড ব্যাংকিং-১, (৩) ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ-১, (৪) সোসিওলজি অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট-১, (৫) অ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিকস অ্যান্ড বায়োইনফরমেটিকস-১।
৬. সহকারী অধ্যাপক
গ্রেড: ৬
বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-
পদসংখ্যা: ৩টি
অনুষদ: অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ
বিভাগের নাম: ফার্ম পাওয়ার অ্যান্ড মেশিনারি-২, (২) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১।
৭. প্রভাষক
গ্রেড: ৯
বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/-
পদসংখ্যা: ১টি
অনুষদ: কৃষি অনুষদ
বিভাগের নাম: অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-১।
৮. প্রভাষক
গ্রেড: ৯
বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/-
পদসংখ্যা: ২টি
অনুষদ: ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান সায়েন্সেস অনুষদ
বিভাগের নাম: (১) ফিশ হেলথ ম্যানেজমেন্ট-১, (২) ফিশারিজ টেকনোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল-১।
৯. প্রভাষক
গ্রেড: ৯
বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/-
পদসংখ্যা: ১টি
অনুষদ: অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিকস অ্যান্ড অ্যাগ্রিবিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
বিভাগের নাম: অ্যাগ্রিবিজনেস অ্যান্ড মার্কেটিং-১।
৯. প্রভাষক
গ্রেড: ৯
বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/-
পদসংখ্যা: ১টি
অনুষদ: অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ
বিভাগের নাম: ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট-১।
১। প্রতিটি পদের জন্য পৃথকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে প্রার্থীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে (ক) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার, (খ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় প্রকাশনা, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতার সব সনদ ও সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (প্রতি সেটের সঙ্গে একটি করে), (গ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা মেয়র/ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ব নাগরিকত্ব সনদ সংযুক্ত করে ৩ (তিন) সেট পৃথক আবেদন একটি খামের ভেতর রেজিস্ট্রার, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, (অস্থায়ী অফিস: বাড়ি নং-২০০, রোড নং-১২, ১ম ফেইজ, সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকা, খুলনা-৯১০০), খুলনার অনুকূলে আগামী ২৫.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ারের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রার্থিত পদের নাম ও বিভাগ/শাখা/দপ্তর খামের ওপর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
২। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে ২০০/- (দুই শ) টাকা (অফেরতযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (রেজিস্ট্রার, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা)–এর অনুকূলে সংযুক্ত করতে হবে।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগের যোগ্যতা ও শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.kan.ac.bd থেকে সংগ্রহ করতে হবে।