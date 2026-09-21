ডেটা সায়েন্টিস্ট নেবে আইডিএলসি ফাইন্যান্স, নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন

আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি তাদের ক্রেডিট-এসএমই বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ডেটা সায়েন্টিস্ট (ক্রেডিট-এসএমই)’ পদে কর্মকর্তা নেওয়া হবে। প্রার্থীরা অনলাইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি।
পদের নাম: ডেটা সায়েন্টিস্ট (ক্রেডিট-এসএমই)।
পদমর্যাদা: অফিসার গ্রেড-২ থেকে সিনিয়র অফিসার (মূল্যায়ন পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে)।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম (মেয়াদি/স্থায়ী রূপরেখা অনুযায়ী কার্যালয়ে কাজ)।
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান শাখা)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, ডেটা সায়েন্স, এমআইএস বা এ–সম্পর্কিত বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে নতুনরাও (ফ্রেশার) আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২২ বছর।
অন্যান্য যোগ্যতা: অ্যানালিটিকস টুলস ব্যবহারে দক্ষতাসহ (R, Shiny ও SQL) ব্যবহারে কাজের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক। মেশিন লার্নিং মডেল–সংক্রান্ত ধারণা থাকতে হবে। পরিসংখ্যানগত নীতি ও নিয়মাবলির স্পষ্ট ধারণা, অ্যানালিটিক্যাল দক্ষতা এবং জটিল বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে উপস্থাপনের দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: আইডিএলসির নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী (আলোচনা সাপেক্ষে)।
ক্রেডিট-এসএমই বিভাগের ঋণ আবেদন ও ঋণের সার্বিক পারফরম্যান্স ডেটা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ধরন ও প্রবণতা খুঁজে বের করা এবং সে অনুযায়ী রিপোর্ট ও সুপারিশ তৈরি করা। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য ড্যাশবোর্ড ও রিপোর্ট তৈরি করা। ক্রেডিট-এসএমই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ তদারকির জন্য ডায়নামিক ড্যাশবোর্ড তৈরি এবং তথ্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করা। ক্রেডিট স্কোরিং মডেল তৈরি করা এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।
আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ অক্টোবর ২০২৬