৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, শিক্ষার্থীদের প্রতি যে যে নির্দেশনা

৪৬তম বিসিএসের দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের ২১০২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল (২৪ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

মৌখিক পরীক্ষার
তারিখ
৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
সময়
সকাল ১০টা
স্থান
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

মৌখিক পরীক্ষার প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা

১. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ৪৬তম বিসিএসের জন্য নির্ধারিত অনলাইন ফরম কমিশনের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন। কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত অনলাইন ফরম নিচে ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত কাগজপত্রসহ মৌখিক পরীক্ষার দিন সংশ্লিষ্ট মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ৩০ মিনিট পূর্বে জমা দিতে হবে।

২. শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সব মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

৩. বর্তমানে কোনো সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় সরকার সংস্থার চাকরিতে নিযুক্ত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের  সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। [ছাড়পত্রের ফরমেট কমিশনের ওয়েবসাইট হতে প্রার্থীগণকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে হবে]।

৪. প্রাক্‌ চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে উভয় পৃষ্ঠায় মুদ্রণ করে ফরমের সব তথ্য পূরণ ও স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ ফরমের তিন কপি মৌখিক পরীক্ষার দিন সংশ্লিষ্ট বোর্ডে জমা দিতে হবে।

