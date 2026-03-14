ছবি: এআই/প্রথম আলো
নিয়োগ

পূবালী ব্যাংক নেবে ১১৫ জন, নিয়োগ পেতে করুন আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পূবালী ব্যাংকের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও আইসিটি অপারেশন ডিভিশনে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। মোট পদসংখ্যা ১১৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন

১. পদের নাম: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

পদসংখ্যা: ৫

২. পদের নাম: প্রিন্সিপাল অফিসার

পদসংখ্যা: ৫

৩. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার

পদসংখ্যা: ৪০

৪. পদের নাম: অফিসার

পদসংখ্যা: ১৭

আইসিটি অপারেশন ডিভিশন

৫. পদের নাম: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)

পদসংখ্যা: ২

৬. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সহকারী ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)

পদসংখ্যা: ৩

৭. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ২

৮. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ৩

৯. পদের নাম: অফিসার (সহকারী আইসিটি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ৪

১০. পদের নাম: অফিসার (সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ২

১১. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সহকারী আইসিটি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ৪

১২. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ৫

১৩. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (BACH, BEFTN ও RTGS সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ৩

১৪. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ১২

১৫. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (নেটওয়ার্ক/আইপি টেলিফোন সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ২

১৬. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সিস্টেম সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ৬

আবেদনের নিয়ম

https://www.pubalibangla.com/Career ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৬ মার্চ ২০২৬

বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনপ্রক্রিয়া জানতে ভিজিট করুন পূবালী ব্যাংকের ক্যারিয়ার ওয়েবসাইটে (https://www.pubalibangla.com/Career)

