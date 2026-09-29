অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ মন্ত্রণালয়
নিয়োগ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অফিসার পদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রামে (সিসিপ) অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৫ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—
 পদের নাম: অফিসার (প্রোগ্রামস)
পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২৫ শব্দ থাকতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

Also read:প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ৬১ জেলায় বাদ ২ হাজারের বেশি, ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পদক্ষেপ দাবি

আবেদনের নিয়ম—
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘অতিরিক্ত পরিচালক ও প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, PIU-SICIP, এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট, ২৪তম ফ্লোর (২য় সংলগ্নী ভবন), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা’ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ—
৫ অক্টোবর ২০২৬

Also read:শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন এইচএসসি উত্তীর্ণদের দেবে শিক্ষাবৃত্তি, জেনে নিন সব তথ্য
আরও পড়ুন