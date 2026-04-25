কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১৯১ পদে বড় নিয়োগ, করুন আবেদন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১৯১ পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ১০ থেকে ২০ গ্রেডের ৩০ ক্যাটাগরির পদে এসব পদের আবেদনের শেষ তারিখ আগামীকাল ২৬ এপ্রিল ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: গ্রন্থাগারিক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
২. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
৩. পদের নাম: এস্টিমেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
৪. পদের নাম: ফোরম্যান
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
৫. পদের নাম: বৈজ্ঞানিক সহকারী
পদসংখ্যা: ৫৫
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
৬. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৭. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০৮
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৮. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৯. পদের নাম: অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১০. পদের নাম: স্টোরকিপার কাম অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১১. পদের নাম: ভান্ডার রক্ষক
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১২. পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৩. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৪. পদের নাম: বুলডোজার ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৫. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১৭
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৬. পদের নাম: ট্রাক্টর ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৭. পদের নাম: টিলার ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০৭
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৮. পদের নাম: পাওয়ার টিলার ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৯. পদের নাম: উঃ পাম্প অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
২০. পদের নাম: পেইন্টার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২১. পদের নাম: ম্যাশন
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২২. পদের নাম: প্লাম্বার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২৩. পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১৭
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২৪. পদের নাম: প্রিপেয়ারার
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)
২৫. পদের নাম: লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)
২৬. পদের নাম: রুম অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৭. পদের নাম: হ্যামারম্যান
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৮. পদের নাম: ট্রাক্টর মেট
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২৯. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৩১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৩০. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ১৭
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা—
১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম—
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি—
১ থেকে ৪ নম্বর পদের আবেদন ফি ২০০ টাকা, সার্ভিস চার্জ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা;
৫ নম্বর পদের আবেদন ফি ১৫০ টাকা, সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা;
৬ থেকে ১৮ নম্বর পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা, সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;
১৯ থেকে ৩০ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা, সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা—
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৫ মার্চ ২০২৬, সকাল ১০:০০ টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: আগামী ২৬ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল ০৫:০০ টা।
নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।