নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই–এ চাকরি, পদ ১৩৭

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসিতে ১৩৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদগুলোতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। চুক্তির নবায়নের সুযোগ রয়েছে। এসব পদে চাকরি পেতে আগ্রহীরা ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহকারী প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ারিং/প্রকিউরমেন্ট/কমার্শিয়াল অপারেশন/কাস্টমার সার্ভিস)
পদসংখ্যা: ২০
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫১,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-৭)
বয়সসীমা: ৩২ বছর (নেসকো কর্মীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর)।
২. সহকারী ব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন ও এইচআরডি/পিআর/কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫১,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-৭)
বয়সসীমা: ৩২ বছর (নেসকো কর্মীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর)।
৩. প্রধান শিক্ষক (মাধ্যমিক বিদ্যালয়)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫১,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-৭)
বয়সসীমা: ৪৫ বছর।
৪. সহকারী ব্যবস্থাপক (ফাইন্যান্স/অডিট/রেভিনিউ অ্যাশিওরেন্স)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫১,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-৭)
বয়সসীমা: ৩২ বছর (নেসকো কর্মীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর)।
৫. জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন ও এইচআরডি/কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৯,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-৮)
বয়সসীমা: ৩২ বছর (নেসকো কর্মীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর)।
৬. জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (লিগ্যাল ও করপোরেট অ্যাফেয়ার্স)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৯,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-৮)
বয়সসীমা: ৩২ বছর (নেসকো কর্মীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর)।
৭. জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (ফাইন্যান্স/অডিট/রেভিনিউ অ্যাশিওরেন্স)
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৯,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-৮)
বয়সসীমা: ৩২ বছর (নেসকো কর্মীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর)।
৮. সাব-স্টেশন অ্যাটেনডেন্ট (A)
পদসংখ্যা: ৪০
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৩,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-১৩)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
৯. টেকনিশিয়ান - জোনাল রিপেয়ারিং শপ
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৩,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-১৩)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
১০. স্টোর কিপার (A)
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৮,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-১৪)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
১১. হেলপার
পদসংখ্যা: ২৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৭,০০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-১৫)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
১২. স্টোর হেলপার
পদসংখ্যা: ০৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৫,৫০০ টাকা (নেসকো পে-গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
https://career.nesco.gov.bd](https://career.nesco.gov.bd ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থকে ৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ১০০০ টাকা;
৮ থেকে ১২ ৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫০০ টাকা।
*আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আবেদন শেষ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. সরকার নির্ধারিত কোটা প্রযোজ্য।
২. সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বিদ্যুৎ খাতের কর্মীরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
৩. কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো আবেদন বা পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল/পরিবর্তন করতে পারে।