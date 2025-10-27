রুয়েটে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৫৬

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতের বিভিন্ন পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পদসংখ্যা ৫৬। এসব পদে অস্থায়ী ও শিক্ষা ছুটিজনিত (সম্পূর্ণ অস্থায়ী) নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর ২০২৫।
১. পদের নাম: অধ্যাপক (রাজস্ব)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: (ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০১টি
(খ) ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি—০১টি
বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক (রাজস্ব)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: (ক) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০১টি
(খ) বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ—০১টি
(গ) ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি—০১টি
(খ) সিরামিক অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০১টি
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (রাজস্ব)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: পুরকৌশল বিভাগ—০১টি
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
৪. পদের নাম: প্রভাষক (রাজস্ব)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক) তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ—০২টি
(খ) পুরকৌশল বিভাগ—০৫টি
(গ) যন্ত্রকৌশল বিভাগ—০৩টি
(ঘ) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০৩টি
(ঙ) ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০২টি
(চ) সিরামিক অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০১টি
(ছ) আর্কিটেকচার বিভাগ—০২টি
(জ) বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ—০১টি
(ঝ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০২টি
(ঞ) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০১টি
(ট) পদার্থবিদ্যা বিভাগ—০১টি
(ঠ) রসায়ন বিভাগ—০১টি
(ড) গণিত বিভাগ—০২টি
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৫. পদের নাম: প্রভাষক (ছুটিজনিত)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: (ক) তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ—০১ টি
(খ) যন্ত্রকৌশল বিভাগ—০১ টি
(গ) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০১টি
(ঘ) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০৩টি
(ঙ) বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ—০১টি
(চ) মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০২টি
(ছ) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০২টি
(জ) আর্কিটেকচার বিভাগ—০১টি
(ঝ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০২টি
(ঞ) আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল গ্লানিং বিভাগ—০১টি
(ট) ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—০২টি
(ঠ) গণিত বিভাগ—০২টি
(ড) মানবিক বিভাগ—০৩টি
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৬. পদের নাম: কর্মকর্তা (রাজস্ব)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: রেজিস্ট্রার—০১টি
বেতন স্কেল: ৫৬ ৫০০-৭৪৪০০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের নির্ধারিত ফরমেট ও CV (Proforma) অনুযায়ী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা (SSL সার্ভিসের মাধ্যমে)
আবেদনের শেষ তারিখ
৯ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।