নিয়োগ

নবম ও দশম গ্রেডে নন-ক্যাডারে নিয়োগে পিএসসির বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নবম ও দশম গ্রেডের ২৪টি নন–ক্যাডার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের শূন্যপদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহকারী স্থপতি

বিভাগ: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপত্য অধিদপ্তর।

পদসংখ্যা: ০৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রি।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

২. সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার

বিভাগ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর।

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৩. গণসংযোগ কর্মকর্তা/এমওসি

বিভাগ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর।

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে চার বছরের স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৪. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

বিভাগ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর।

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্স বা ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৫. ক) সহকারী সাইফার কর্মকর্তা; খ) সহকারী কনস্যুলার কর্মকর্তা

বিভাগ: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পদসংখ্যা: ১৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ইংরেজিতে পারদর্শিতা; এবং তফসিল-২ এর অংশ-খ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা

১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র বিপিএসসি ফরম-5A পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদন ফি

২০০ টাকা।

*অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, দুপুর ১২টা।

অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, সন্ধ্যা ৬টা।

