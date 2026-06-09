পাওয়ার গ্রিড প্রতিষ্ঠানে চাকরি, পদ ৪১

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসিতে ১১ ও ১৫ গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪১। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: জুনিয়র হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১০
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১১) ২৩,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: জুনিয়র ব্যক্তিগত সচিব
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১১) ২৩,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: জুনিয়র প্রশাসনিক সহকারী/জুনিয়র প্রশাসনিক সহকারী কাম ভান্ডার সহকারী
পদসংখ্যা: ১৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১১) ২৩,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: জুনিয়র নিরাপত্তা পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১১) ২৩,০০০ টাকা।
৫. পদের নাম: জুনিয়র নিরাপত্তা পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৫) ১৪,৫০০ টাকা।
বয়সসীমা
৮ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে টেলিটকের ওয়েবসাইট https://powergrid.teletalk.com.bd এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৪ নং পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা;
৫ নং পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১০ জুন ২০২৬
আবেদন শেষ: ৩০ জুন ২০২৬