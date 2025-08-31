মেট্রোরেল
নিয়োগ

মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) শূন্য পদ পূরণের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের নিকট থেকে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করেছে মেট্রোরেল। এটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ১২। আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন শুরু হবে। ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল)।

পদের নাম: ট্রেন অপারেটর

পদসংখ্যা: ১৫টি

গ্রেড: ১০ম

মূল বেতন: ৩৬৮০০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি; তবে শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদনে বয়সসীমা: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স গণনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্রে উল্লিখিত জন্মতারিখ গ্রহণযোগ্য হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা dmtcl.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের সময়সীমা

২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে আবেদন শুরু হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত করা যাবে আবেদন।

আবেদন ফি

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। আবেদন ফি বাবদ ৫০০ টাকা এবং টেলিটক সার্ভিস চার্জ ৫৮ টাকাসহ মোট ৫৫৮ টাকা টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান: প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি ডিএমটিসিএলের ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) এবং প্রার্থীর মোবাইল ফোনে SMS-এর মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে।

*আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি দেখুন এখানে

