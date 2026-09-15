চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন ৬ থেকে ১১ গ্রেডে চাকরির সুযোগ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতভুক্ত ৬ থেকে ১১ গ্রেডের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ১৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০২৬।
১. পদের নাম: সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার (গাইনি)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
২. পদের নাম: সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার (ব্লাড ট্রান্সফিউশন)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
৩. পদের নাম: ফাইন্যান্স অফিসার/অ্যাকাউন্টস অফিসার/অডিট অফিসার
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৪. পদের নাম: প্রভাষক (বাংলা)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৫. পদের নাম: প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৬. পদের নাম: প্রভাষক (পরিসংখ্যান)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৭. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)/উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল সহকারী)/উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল এস্টিমেটর)
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল:(গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
৮. পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
৯. পদের নাম: ফার্মাসিস্ট
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
বয়সসীমা
১৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনের কপি প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১৫০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন গ্রহণ শুরু: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৬, রাত ১২টা।
বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।