মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি) লোগো
নিয়োগ

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন, পদায়ন ৯ জেলায়

প্রথম আলো ডেস্ক

বেসরকারি ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি স্মল সেগমেন্ট বিভাগে এসএমই রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। ২১ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: এসএমই রিলেশনশিপ ম্যানেজার

বিভাগ: স্মল সেগমেন্ট

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তৃতীয় বিভাগ থাকলে এ পদে কেউ আবেদন করতে পারবেন না।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ঢাকা, গাজীপুর, মৌলভীবাজার, নওগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী

Also read:কানাডার প্রতি ভারতীয় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কেন কমছে

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে বেতন। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্য সুযোগ–সুবিধা পাবেন কর্মী।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

Also read:যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাচ্ছেন না? জেনে নিন আসল বাধা কোথায়
Also read:মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চাকরি, পদ ৭৫, অনলাইন ছাড়া আবেদন নয়
