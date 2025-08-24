বেসরকারি ব্যাংক নেবে গ্রুপ লিগ্যাল অ্যাসোসিয়েট

বেসরকারি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি তাদের ঢাকা সদর দপ্তরে নিয়োগ দিচ্ছে অ্যাসোসিয়েট—রিসার্চ, ওপিনিয়ন ও ডকুমেন্টেশন (গ্রুপ লিগ্যাল) পদে। ব্যাংকের গ্রুপ লিগ্যাল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এই পদে কর্মরত ব্যক্তি ব্যাংকিং ও কোম্পানি আইন–সম্পর্কিত কাগজপত্র যাচাই, আইনি মতামত প্রদান, দায়িত্বশীল লোন ডকুমেন্টেশন এবং প্রপার্টি যাচাইসহ অন্যান্য লিগ্যাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন।
প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএমে। পাশাপাশি প্রার্থীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মিনিমাম ৩.৫০ সিজিপিএ / ফার্স্ট ডিভিশন থাকা প্রয়োজন। এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে ফার্স্ট ডিভিশন বা সমমানের সিজিপিএ ৪/৫ থাকতে হবে। কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
পদে আবেদনকারীর থাকতে হবে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা। বিশেষভাবে ব্যাংক বা স্বনামধন্য ল’ ফার্মে লোন, মর্টগেজ ও সিকিউরিটি ডকুমেন্টেশনে অভিজ্ঞতা প্রার্থীর জন্য প্রাধান্য যোগ করবে। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্যপদ বা প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন থাকলে এটি অতিরিক্ত সুবিধা।
অ্যাসোসিয়েটের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে আইনি মতামত প্রদান, প্রপার্টি যাচাই, দায়িত্বশীল ডকুমেন্টেশন, মর্টগেজ ডিড, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, ট্রাইপার্টাইট অ্যাগ্রিমেন্ট, ইনডেমনিটি বন্ড, আন্ডারটেকিং, অ্যাফিডেভিটসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং এবং সিকিউরিটি–সম্পর্কিত নথি প্রস্তুত ও যাচাই করা। এ ছাড়া আরজেএসসি ডকুমেন্টেশন, লোন প্রিডিসবার্সমেন্ট চেকলিস্ট এবং এমআইএস রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করাও এর অংশ।
প্রার্থীর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ারপয়েন্টে দক্ষতা, বাংলা ও ইংরেজিতে চমৎকার যোগাযোগের ক্ষমতা থাকতে হবে। চাপের মধ্যে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠান: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
পদ: অ্যাসোসিয়েট—রিসার্চ, ওপিনিয়ন ও ডকুমেন্টেশন (গ্রুপ লিগ্যাল)
যোগ্যতা: এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম, ফার্স্ট ডিভিশন/ সিজিপিএ ৩.৫০
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর ব্যাংক বা স্বনামধন্য ল’ ফার্মে কাজের অভিজ্ঞতা
দক্ষতা: ব্যাংকিং আইন, কোম্পানি আইন, ডকুমেন্টেশন, প্রপার্টি যাচাই, মাইক্রোসফট অফিস
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৫
চাকরির ধরন: ফুলটাইম