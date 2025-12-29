বায়রার অধীন চাকরি, পদ ১২

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা) ও এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বায়রা ইন্টারন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (BISTI) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে ২০তম গ্রেডের ১২টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৬ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ-
১. পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
২. পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০১
বেতন ও গ্রেড: ২৯,০০০-৬৩,৪৪০ টাকা (গ্রেড-৭)
৩. পদের নাম: ভাইস প্রিন্সিপাল
পদসংখ্যা: ০১
বেতন ও গ্রেড: ২২,০০০-৬৭,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৪. পদের নাম: ইনস্ট্রাকটর (সিভিল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২
বেতন ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৬. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০২
বেতন ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৯)
৭. পদের নাম: স্কিলড ওয়ার্কার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৯)
৮. পদের নাম: পিয়ন
পদসংখ্যা: ০১
বেতন ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-২০)
৯. পদের নাম: ক্লিনার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-২০)
১০. পদের নাম: সিকিউরিটি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
১ থেকে ৩ নম্বর পদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর এবং ৪ থেকে ১১ নম্বর পদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ১৮-৩০ বছর।