নিয়োগ

বায়রার অধীন চাকরি, পদ ১২

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা) ও এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বায়রা ইন্টারন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (BISTI) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে ২০তম গ্রেডের ১২টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৬ জানুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ-

১. পদের নাম: ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

২. পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ০১

বেতন ও গ্রেড: ২৯,০০০-৬৩,৪৪০ টাকা (গ্রেড-৭)

৩. পদের নাম: ভাইস প্রিন্সিপাল

পদসংখ্যা: ০১

বেতন ও গ্রেড: ২২,০০০-৬৭,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৪. পদের নাম: ইনস্ট্রাকটর (সিভিল)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০২

বেতন ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

৬. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ০২

বেতন ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৯)

৭. পদের নাম: স্কিলড ওয়ার্কার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৯)

৮. পদের নাম: পিয়ন

পদসংখ্যা: ০১

বেতন ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-২০)

৯. পদের নাম: ক্লিনার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-২০)

১০. পদের নাম: সিকিউরিটি

পদসংখ্যা: ০১

বেতন ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা

১ থেকে ৩ নম্বর পদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর এবং ৪ থেকে ১১ নম্বর পদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ১৮-৩০ বছর।

