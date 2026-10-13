ছবি: আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৌজন্যে
ছবি: আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৌজন্যে
নিয়োগ

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ২২৮

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাজস্ব খাতভুক্ত ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২২৮। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ-

১. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

২. পদের নাম: স্টাফ ফটোগ্রাফার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

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৩. পদের নাম: ড্রাফটসম্যান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

৪. পদের নাম: থানা/উপজেলা প্রশিক্ষক

পদসংখ্যা: ৭৬

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।

৫. পদের নাম: উপজেলা/থানা মহিলা প্রশিক্ষিকা

পদসংখ্যা: ৯৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।

৬. পদের নাম: গাড়িচালক (ভারী)

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।

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৭. পদের নাম: প্রুফ রিডার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৮. পদের নাম: অফিস সহকারী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৯. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

১০. পদের নাম: বুট মেকার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৭) ২১,৪০০-৫১,৯০০ টাকা।

১১. পদের নাম: প্লাম্বার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৮) ২১,০০০-৫০,৯০০ টাকা।

১২. পদের নাম: ব্যান্ডস্ ম্যান

পদসংখ্যা: ২২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৯) ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।

১৩. পদের নাম: মহিলা ব্যান্ড

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৯) ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।

১৪. পদের নাম: মালী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

১৫. পদের নাম: বাবুর্চি

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

১৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৯ নম্বর পদ: ১০০ টাকা;

১০ থেকে ১৬ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৯ অক্টোবর ২০২৬

আবেদন শেষ: ২৯ অক্টোবর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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