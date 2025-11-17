স্থানীয় সরকার বিভাগে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯৩

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জেলা পরিষদসমূহে ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ৯৩টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনপ্রক্রিয়া চলবে এক মাস। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আগামী বুধবার (১৯ নভেম্বর ২০২৫) আবেদন শুরু হবে।
১. সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ৪৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল বা পানিসম্পদ কৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
পদসংখ্যা: ৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সিভিল উড বা কনস্ট্রাকশন বা এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে অন্যূন ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।
গ্রেড: ১০
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
http://lgd.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি ২০০ টাকা। তবে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য সব গ্রেডে আবেদন ফি ৫০ টাকা করে।
আবেদন শুরু হবে: ১৯ নভেম্বর ২০২৫
আবেদন শেষ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
১. নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাছাই (এমসিকিউ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবেন।
২. এমসিকিউ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ও ফলাফল এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.lgd.gov.bd) প্রকাশ করা হবে এবং এমসিকিউ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রার্থীর আবেদনে উল্লিখিত মুঠোফোন নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমেও জানানো হবে।