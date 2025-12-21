ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৭ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৭ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ ডিসেম্বরে। পদগুলো হলো ফার্মাসিস্ট, হোমিওপ্যাথ, লাইব্রেরি সহকারী, রেফারেন্স সহকারী, লাইনো মেশিনম্যান, হোমিও কম্পাউন্ডার ও লেডি ফার্মাসিস্ট। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফার্মাসিস্ট, হোমিওপ্যাথ, লাইব্রেরি সহকারী, রেফারেন্স সহকারী ও লাইনো মেশিনম্যান পদের পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। আর হোমিও কম্পাউন্ডার (ইসলামিক মিশন) ও লেডি ফার্মাসিস্ট পদের লিখিত পরীক্ষা একই দিন বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজকেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার তথ্য জানাতে টেলিটকের মাধ্যমে প্রার্থীদের কাছে এসএমএস পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের লিংকে গিয়ে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে হবে। পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা এবং বেলা ২টার মধ্যে প্রবেশপত্রে উল্লেখিত পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে। এর আগে, গত ২৭ জুলাই এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল।