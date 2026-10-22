পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনে একাধিক পদে চাকরি, বেতন ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত

সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ‘পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)’ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘গ্রিন’ প্রকল্পের আওতায় চুক্তিভিত্তিক চারটি পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। পদগুলোতে সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১.ফুড সিস্টেম সেক্টর ম্যানেজার (হর্টিকালচার)
–পদসংখ্যা: ১টি
–মাসিক বেতন: ২,৩০,০০০ টাকা
২. কমিউনিকেশন অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট
–পদসংখ্যা: ১টি
–মাসিক বেতন: ২,০০,০০০ টাকা
৩. অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অ্যাকাউন্টস)
–পদসংখ্যা: ১টি
–মাসিক বেতন: ১,৬০,০০০ টাকা
৪. অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এম অ্যান্ড ই-ডাটা ম্যানেজমেন্ট)
–পদসংখ্যা: ১টি
–মাসিক বেতন: ১,৬০,০০০ টাকা
নিয়োগের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ১ বছর। তবে কাজের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে চুক্তি নবায়ন করা হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া
পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তথ্য পিকেএসএফের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে (www.pksf.org.bd) পাওয়া যাবে। আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।