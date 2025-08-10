সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, এইচএসসি থেকে স্নাতকোত্তরে আবেদন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন গ্রেডে ৩ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য গত ২৮ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এসব পদে আবেদন ৪ আগস্ট সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন অনলাইনে।
১. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ১০ম
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
২. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ১১তম
বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ১৬তম
বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ন্যূনতম ২০ এবং বাংলায় ২০ শব্দ থাকতে হবে।
প্রার্থীর বয়স: ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে
টেলিটক প্রি–পেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ১ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ২ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ৩ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা। সব পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের ৫৬ টাকা। আবেদন ফি অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।